Безработица в Чехии увеличилась в январе до 4,3%

В январе 2025 года в Чехии было зарегистрировано более 320 тыс. безработных, что примерно на 14 тыс. больше, чем в декабре прошлого года.

Таким образом, безработица в Чехии увеличилась до 4,3%, как следует из данных, опубликованных 10 февраля Биржей труда. Некоторые вакансии не закрываются долгое время из-за дефицита квалифицированных кандидатов.

Доля безработных во всех регионах, кроме Праги, в течение первого месяца года увеличилась. Самый высокий уровень безработицы в начале года был в Устецком крае — 6,4%, на втором месте Моравско-Силезский край с 6%. С другой стороны, в столице наблюдалась самая низкая доля незанятости — 2,8%.

Январский рост уровня безработицы обусловлен не только сезонным фактором, но является и результатом текущей динамики рынка труда, которая демонстрирует признаки общего охлаждения. К такому мнению пришли аналитики, отвечавшие на вопрос информационного агентства ČTK.