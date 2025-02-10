Средний размер номинальной зарплаты в Казахстане в IV квартале 2024 года составил $601

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) в IV квартале 2024 года в Казахстане составило 308 717 тенге ($601,34), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

«Среднее значение номинальной заработной платы (без учета малых предприятий) по Республике Казахстан в IV квартале 2024 года составило 434 982 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 10,5%, увеличение в реальном выражении – на 1,8%. Рост среднего размера заработной платы в 4 квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий», - пояснили в Бюро нацстатистики.

По информации ведомства, по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 32,8%, сельское, лесное и рыбное хозяйство – на 22,7%, операции с недвижимым имуществом – на 20,3%. В здравоохранении и социальном обслуживании населения среднемесячная заработная плата выросла – на 7,6%, в образовании – на 5%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в IV квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в городах Алматы и Шымкент – на 13,6%, Карагандинской – на 13,2%, Северо-Казахстанской – на 12,9% и Актюбинской областях – на 12,6%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в IV квартале 2024 года составило 2,1 раза.