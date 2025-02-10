В Беларуси кофе в январе подорожало на 1,4%, услуги культуры на – 2,9%

В Беларуси цены на кофе в январе 2025 года выросли по сравнению с декабрем 2024 года на 1,4%, услуги культуры подорожали на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Согласно статистике, кондитерские изделия за январь стали дороже на 1,8%, рыба и рыбопродукты – на 1,3%, мука пшеничная – на 1%. При этом крупа гречневая в январе подешевела на 2%.

Что касается промтоваров, то цены на печатные издания в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года выросли на 2,7%, синтетические моющие средства – на 2,6%, телевизоры – на 1,8%, текстильные изделия – на 1,4%, а вот на одежду женскую снизились на 0,7%.

В январе 2025 года услуги физукультуры и спорта стали дороже на 2,2%, бытовые услуги – на 1,6%.

В то же время услуги железнодорожного транспорта подешевели с начала года на 2,8%, международного туризма - на 4,9%.

Как сообщалось, годовой рост на продовольственные товары в январе 2025 года составил 6,5%, на непродовольственные товары – 3,3%, услуги – 5,2%.