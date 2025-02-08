В Конгрессе США представили черновик законопроекта по регулированию стейблкоинов

Председатели комитета по финансовым услугам и подкомитета по цифровым активам Палаты представителей США Френч Хилл и Брайан Стайл опубликовали проект закона о регулировании стейблкоинов.

Цель документа — «обеспечить путь для эмитентов „стабильных монет” на уровне штатов и государства в целом».

47-страничный документ содержит подробную информацию о внедрении ясной нормативной базы для платежей, обеспеченных стейблкоинами в долларах США, в целях укрепления позиций USD в качестве мировой резервной валюты.

Законопроект вводит двухлетний запрет на эмиссию «стабильных монет», на базе исключительно цифровых активов. Он обязывает главу казначейства провести исследование рисков подобных токенов в следующие 365 дней.

Хилл и Стайл призвали потребителей, эмитентов и заинтересованные стороны предоставить свои комментарии.

Законодатели намерены работать в тандеме с администрацией Дональда Трампа и коллегами в Конгрессе.

В тот же день управляющий ФРС Кристофер Уоллер согласился с мнением, что стейблкоины способны поддержать резервный статус доллара.

По его словам, этот класс активов выступает «чистым дополнением к платежной системе».

«Возможно, вам понадобятся регуляторные рельсы для подтверждения наличия денег (их полного обеспечения)», - пояснил чиновник.

Уоллер подчеркнул, что для принятия законодательства о цифровых активах необходимы совместные усилия обеих партий. Только в этом случае можно гарантировать доминирование доллара в международной торговле и финансах, добавил он.

4 февраля сенатор Билл Хагерти представил проект создания системы регулирования эмитентов «стабильных монет» с разделением обязательств по надзору между агентствами штатов и ФРС с OCC при Минфине США.

Напомним, руководитель рабочей группы по рынкам цифровых активов и специальный советник Дональда Трампа по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс отметил, что первой задачей структуры является принятие законодательства о стейблкоинах.

Ранее SEC отменила правило SAB 121. Документ фактически запрещал банкам хранить цифровые активы.