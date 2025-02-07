Последнее обновление: 07.02.2025 18:00

Беларусь в 2024 году получила от иностранного охотничьего туризма 2,3 млн рублей доходов

Общие доходы лесоохотничьих хозяйств Беларуси в 2024 году составили более 11 млн рублей, в том числе от иностранного охотничьего туризма - 2,3 млн рублей. Такие цифры озвучил министр лесного хозяйства Александр Кулик на итоговой коллегии ведомства.

"Лидерами по доходам от иностранного охотничьего туризма на 1 тыс. га арендованных угодий являются Гродненское и Могилевское ГПЛХО. В то же время Брестское и Гомельское ГПЛХО - в конце списка, хотя их вполне можно сопоставлять по логистике и ресурсной базе с лидерами", - сказал Кулик.

Наибольшие доходы от иностранного охотничьего туризма получили Новогрудский, Могилевский, Быховский, Ивацевичский, Пружанский, Ушачский, Речицкий и Гродненский лесхозы.



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