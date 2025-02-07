Последнее обновление: 07.02.2025 15:00

Украина впервые начинает экспортировать биометан

Энергетическая таможня 6 февраля оформила первую в истории Украины периодическую таможенную декларацию на экспорт биометана трубопроводным транспортом в Европу.

Как отмечается в пресс-релизе таможни, это стало возможным после двухлетней работы над изменениями в законодательство и открывает новые перспективы для Украины на европейском рынке возобновляемых энергоносителей.

"Это не просто важный шаг в развитии зеленой энергетики и укреплении энергетической безопасности региона. Это значительный прорыв для Украины на пути энергетической независимости и европейской интеграции", - говорится в сообщении.

Таможня называет это "историческим событием для украинской энергетики".

Биометан – это углеродно-нейтральный аналог природного газа, образующийся путем обогащения биогаза (газа из биомассы, например, сельскохозяйственных отходов).



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