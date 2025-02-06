Великобритания приостановила Конвенцию об избежании двойного налогообложения с Беларусью

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании уведомило Беларусь о намерении приостановить действие Конвенции об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

В нем уточняется, что после действий Беларуси в марте 2024 года по приостановке существенных положений Конвенции об избежании двойного налогообложения между странами Великобритания продолжила выполнять свои договорные обязательства. При этом страна потребовала, чтобы Беларусь вернулась к соблюдению своих международных правовых обязательств. Поскольку этого не сделано, Великобритания приостанавливает действие конвенции.

Конвенция прекратит свое действие с: 6 апреля 2025 года для подоходного налога и налога на прирост капитала; 1 апреля 2025 года для налога на прибыль корпораций и всех других налогов.

С этого момента внутреннее налоговое законодательство будет применяться без ссылки на договор. Условия договора будут продолжать применяться для более ранних периодов.

Если Беларусь вновь начнет соблюдать свои договорные обязательства, появится возможность принять новое законодательство, которое снова введет договор в действие в законодательстве Великобритании.

По оценке Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, Беларусь не соблюдает согласованные лимиты на то, что она может облагать налогом у источника, и ввела другие ограничения на ведение бизнеса небелорусами в Беларуси. Конвенция Великобритании и Беларуси не допускает такого одностороннего действия. Поэтому правительство Великобритании рассматривает это действие с предельной серьезностью, отмечается в сообщении.