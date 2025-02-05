Утверждена Государственная инвестпрограмма Беларуси на 2025 год

Лукашенко 5 февраля подписал указ, которым утверждена Государственная инвестиционная программа на 2025 год, сообщает его пресс-служба.

На финансирование объектов, включенных в программу, в этом году предусмотрено Br2 млрд 207 млн. Из них более 80% - на реализацию государственных программ "Дороги Беларуси", "Здоровье народа и демографическая безопасность", "Образование и молодежная политика", "Строительство жилья", "Аграрный бизнес", "Пограничная безопасность" и других.

Государственные капитальные вложения и средства фонда национального развития распределены на социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, станции обезжелезивания воды, арендное жилье, в том числе для специалистов наиболее востребованных должностей и профессий.

За счет средств программы в 2025 году в том числе будут строиться и реконструироваться:

автомобильные дороги М10 (Гомель - Кобрин), М3 (Минск - Витебск), Р46 (Лепель - Полоцк), Р53 (Слобода - Новосады);

мосты через реку Припять (в Мозыре) и через реку Сож (на автодороге Р30 Гомель - Ветка - Чериков);

технопарки в Бресте, Пинске, Барановичах, индустриальный парк в Гродно;

больница в Поставах, областной онкологический диспансер в Гродно, новые корпуса областной больницы в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, реабилитационный центр в Аксаковщине;

школа в Островце, лабораторный и учебный корпуса Белорусского национального технического университета, физкультурно-оздоровительный центр Белорусского государственного университета, спортивный комплекс БФСО "Динамо";

комплекс зданий Свято-Успенского Жировичского монастыря, храм Александра Невского на мемориальном военном кладбище в Минске.

Всего в рамках программы в 2025 году предусматривается финансирование 82 объектов, из них 40 планируется ввести в эксплуатацию.