Озвучены приоритеты целевой «криптогруппы» SEC

В списке приоритетов целевой группы по криптовалютам в SEC — решить, какие активы не являются ценными бумагами, и создать понятную процедуру регистрации новых токенов. Об этом сообщила комиссар Хестер Пирс, возглавившая структуру.

Группа планирует определить направления, не подпадающие под юрисдикцию комиссии, и пересмотреть подход к предложениям токенов.

Специалисты также намерены рекомендовать SEC предоставление «временного перспективного и ретроспективного освобождения от ответственности» за выпуск токенов при условии, что эмитент берет на себя ответственность и предоставляет надлежащую актуальную информацию. Группа рассмотрит открытые при прошлом главе SEC Гэри Генслере судебные дела против криптокомпаний.

Пирс подчеркнула, что они готовы к сотрудничеству с другими правительственными ведомствами, а также с криптосообществом и индустрией.

«Мы приглашаем разработчиков, энтузиастов и скептиков к сотрудничеству, чтобы выяснить, какими должны быть окончательные правила и какие промежуточные шаги тем временем помогут стимулировать инновации», - отметила комиссар.

В числе представителей криптоиндустрии, приближенных к целевой группе SEC, указан бывший директор по политике Coin Center Лэндон Зинда. Его назначили старшим советником.

Вместе с тем комиссия сокращает отдел, занимавшийся правоприменением в криптоиндустрии. В его составе работало свыше 50 сотрудников. Часть из них перераспределят в другие подразделения ведомства.

Согласно The New York Times, в числе переводов указан один из ведущих юристов отдела. Ознакомленные с решением источники назвали это «несправедливым разжалованием».

Инициация формальных расследований специалистами SEC теперь допускается только после одобрения «политически назначенным руководством». Без разрешения они не смогут требовать от представителей подотчетных компаний предоставления показаний или документов.

Неформальные расследования остаются возможными, однако полномочия чиновников в таких условиях ограничены. Одним из доступных им инструментов — необязательные запросы на информацию.