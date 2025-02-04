Ferrari увеличила выручку в 2024 году на 12%, чистую прибыль - на 21%

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V. завершил 2024 год с рекордной выручкой и чистой прибылью.

Как сообщается в пресс-релизе, за прошлый год Ferrari получила чистую прибыль в размере €1,53 млрд по сравнению с €1,26 млрд в 2023 году при выручке в €6,68 млрд против €5,97 млрд годом ранее.

Прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась на 12% до €2,56 млрд.

Чистая прибыль автопроизводителя в четвертом квартале прошлого года выросла на 31% до €386 млн, EBITDA - на 15% до €643 млн, выручка - на 14% до €1,74 млрд.

В четвертом квартале годовые продажи Ferrari повысились на 2% до 3 325 машин, по итогам года поставки выросли на 1% до 13 752 автомобилей.

Ferrari рассчитывает, что в 2025 году ее выручка превысит €7 млрд, скорректированная EBITDA составит не менее €2,68 млрд.

Капитализация компании за последние 12 месяцев повысилась на 22% и составляет чуть более €100 млрд.