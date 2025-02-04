Последнее обновление: 04.02.2025 18:00

Украина присоединилась к международной системе фитосанитарных сертификатов ePhyto

Категории: Украина ePhyto

Украина официально присоединилась к международной системе ePhyto и получила статус страны которая может обмениваться электронными фитосанитарными сертификатами со 124 странами мира. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"Это открывает новые перспективы для украинских производителей, упрощает торговые процедуры и делает систему сертификации более прозрачной и эффективной", - прокомментировал глава Госпотребслужбы Сергей Ткачук.

Внедрение ePhyto является важным шагом для Украины, что повысит доверие международных партнеров и конкурентоспособность украинской аграрной продукции, в том числе зерна, и будет способствовать ее беспрепятственному обращению на мировом рынке, добавляют в ведомстве.

ePhyto решает ряд вопросов, а именно: предотвращение подделки фитосанитарных сертификатов; упрощение процедур в международной торговле; повышение прозрачности при обмене сертификатами между странами; активизация диверсификации украинского экспорта; предупреждение несанкционированного импорта продукции растительного происхождения.

ePhyto – это международная система, которая позволяет обмениваться фитосанитарными сертификатами в электронном виде через специальную платформу ePhyto Hub. Эта платформа разработана Международной конвенцией по защите растений (IPPC), являющейся частью ФАО. Украина стала 124 страной мира, которая внедрила ePhyto.



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