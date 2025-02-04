США отложат введение пошлин на товары из Канады на 30 дней

США отложат введение пошлин на товары из Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами стоимостью $1,3 млрд (0,9 миллиарда канадских долларов). Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"У меня только что состоялся приятный разговор с президентом Трампом (Дональд Трамп, президент США). <...> Действие предлагаемых тарифов будет приостановлено как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе", - написал Трюдо в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что Канада реализует пограничный план стоимостью $1,3 млрд, а именно укрепит границу с США новыми вертолетами, технологиями и персоналом, чтобы остановить поток фентанила. "Почти 10 тыс. военнослужащих на передовой работают и будут работать на охране границы", - отметил премьер-министр.

По словам Трюдо, Канада также берет на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей, внесет картели в список террористических организаций, обеспечит круглосуточное наблюдение за границей, создаст совместные канадско-американские ударные силы для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег. "Я также подписал новую разведывательную директиву по борьбе с организованной преступностью и фентанилом, и мы выделим на это $200 млн", - подчеркнул он.

В свою очередь Трамп подтвердил приостановку введения импортных пошлин для Канады. "Как президент, я несу ответственность за обеспечение безопасности всех американцев, и я делаю именно это. Я очень доволен этим первоначальным результатом, и действие тарифов, объявленных в субботу, будет приостановлено на 30 дней, чтобы посмотреть, удастся ли заключить окончательную экономическую сделку с Канадой", - написал он в своей соцсети The Truth.

В субботу Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады (в втором случае - за исключением энергоносителей), и в 10% - из Китая. Пошлины на энергоресурсы из Канады, в том числе нефть, газ и электроэнергию должны составить 10%,