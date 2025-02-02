Команда Маска получила доступ к платежной системе Минфина США

Министр финансов США Скотт Бессент дал доступ к федеральной платежной системе представителям департамента эффективности госуправления (DOGE), который возглавляет предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что это сделано для контроля и ограничения госрасходов. В материале NYT высказываются опасения, что такая система может предоставить администрации Трампа механизм для попыток ограничить расходование средств, утвержденных конгрессом.

Ежегодно система отправляет более пяти триллионов долларов платежей от имени федеральных агентств и хранит персональные данные миллионов американцев, которые получают выплаты от правительства.

Доступ к системе получил, в частности, генеральный директор компании Cloud Software Group Том Краузе из Кремниевой долины. Неделей ранее он требовал у заместителя министра финансов Дэвида Лебрика, который проработал в Минфине США 30 лет, предоставить ему доступ, но тот отказался. После чего Лебрика сначала отправили в отпуск, а затем он объявил об уходе на пенсию.

Союзники Маска, которые получили доступ к платежной системе, стали сотрудниками Казначейства, прошли государственную проверку и получили необходимые допуски. Однако они еще не получили операционных возможностей и никакие государственные платежи пока не были заблокированы.

Сенатор США от Демократической партии Рон Уайден раскритиковал это решение и заявил, что доступ Маска к системе может привести к конфликту интересов, потому что платежные системы обрабатывают также выплаты "господрядчикам, включая конкурентов Маска".