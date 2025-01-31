Последнее обновление: 31.01.2025 18:00

МАРТ уличило ООО «Белтуризм Европа» в нарушении антимонопольного законодательства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Белтуризм Европа».

Как сообщает пресс-служба ведомства, общество использовало в интернете, в социальных сетях, а также на полиграфической продукции обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другой организации.

Экономический суд города Минска по результатам рассмотрения направленных МАРТ дел привлек ООО «Белтуризм Европа» к административной ответственности с наложением штрафа свыше 75 тысяч рублей.

Причем виновное должностное лицо привлечено на сумму свыше 1,5 тысячи рублей.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование