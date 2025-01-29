МАРТ предлагает увеличить торговлю белорусскими товарами в Национальном аэропорту Минск

В Национальном аэропорту Минск следует шире представлять белорусскую продукцию. Об этом заявила журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталья Василевская по итогам совещания, на котором изучался потенциал аэровокзального комплекса РУП "Национальный аэропорт Минск" и его возможностей в качестве площадки для демонстрации и продвижения товаров отечественных производителей.

"Аэропорт - воздушные врата нашей страны. Важно, чтобы все объекты, которые находятся на его территории, были на таком уровне, чтобы служить флагманом для всей остальной торговли. Приезжая сюда, иностранные граждане и белорусы должны видеть лучшее, что есть в стране. А похвастаться нам есть чем, мы можем гордиться качеством своей продукции, широтой ассортимента", - сказала Наталья Василевская, которую цитируют госСМИ.

По ее словам, МАРТ не отмечает вопиющих недостатков в области торговли в аэропорту, нет необходимости жестко регулировать и проверять.

"Мы собрались здесь, чтобы усовершенствовать работу, найти точки роста. Сегодня состоялся диалог торговли, таможенных органов, министерств, производителей, представителей концернов. Основная цель - всем вместе, сообща улучшить торговлю и обслуживание в нашем аэропорту, в том числе общепит, а также увеличить представленность белорусских товаров", - отметила замминистра.

По ее словам, доля реализации белорусских товаров в магазинах беспошлинной торговли достаточно невысокая.

"При этом отмечу, что такой удельный вес держится на протяжении последних лет, то есть нет снижения. Но хотелось бы увеличить эту цифру", - подчеркнула она.

В аэропорту на данный момент из ассортимента отечественных товаров широко представлены кондитерская продукция и в целом товары Белгоспищепрома, есть товары легкой промышленности, представлен и завод "Луч".

"Но, по нашему мнению, не все резервы исчерпаны. Есть более широкий спектр продукции белорусских производителей, в первую очередь непродовольственных товаров, которые можно было бы здесь представить", - считает замминистра.