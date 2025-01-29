ЮАР включит в инфляционную корзину розовое вино

Количество товаров и услуг в инфляционной корзине ЮАР, использующейся для подсчета темпов изменения потребительских цен в стране, будет сокращено до 391 с 396. Об этом говорится в сообщении статистического управления (Stats SA) страны.

Это произойдет за счет того, что в корзину будет добавлен 71 продукт, покинут ее 53 продукта, а еще 29 продуктов будут перегруппированы (посредством слияния, разделения или реклассификации).

В число новых продуктов входят, в том числе, розовое вино, рис басмати, куриные наггетсы, стрипсы и палочки, готовые блюда, чеснок, мед, натуральные специи, оливковое масло, сыр пармезан. Кроме того, в расчет теперь будет входить стоимость заправок для электронных сигарет, свечей, презервативов, USB-зарядок, калькуляторов и пауэрбанков.

Также большое внимание будет уделяться школьной форме, в корзину вошли сразу несколько предметов одежды для учащихся, сообщает Интерфакс.

При этом покинут список, в частности, молотый кофе и кофейные зерна, замороженный резаный картофель, сгущенное молоко, чайные ложки, музыкальные инструменты, тостеры, зубные щетки и плюшевые медведи.

Помимо этого, будут пересмотрены доли каждой категории товаров и услуг в общей инфляционной корзине. Так, транспорт теперь будет занимать 13,9% в корзине против 14,4% ранее, в том числе из-за сокращения доли топлива до 3,9% с 4,8%, однако доля услуг в сфере пассажирских перевозок повысится до 2,9% с 2,1%.

Доля продуктов питания и безалкогольных напитков вырастет до 18,2% с 17,1%. При этом доля мяса будет снижена до 5,1% с 5,4%.

Инфляционная корзина в ЮАР была обновлена впервые с 2022 года.

Stats SA опубликует данные об изменении потребительских цен в январе 2025 года с учетом новой инфляционной корзины 19 февраля.