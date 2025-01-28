В 2025 году в Казахстане начнут добывать сланцевую нефть

В Казахстане планируют добывать сланцевую нефть. Об этом на расширенном заседании правительства рассказал премьер-министр Олжас Бектенов.

«В 2024 году «КазМунайГаз» начал бурение по четырем проектам в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях. Суммарно геологические ресурсы данных проектов составляют более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте. В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль», - отметил премьер, которого цитирует Kapital.kz.

Стартует и добыча газа на месторождениях «Западная Прорва» и «Барханная» с запасами порядка 19 млрд кубометров. В Карагандинской области обнаружено крупное месторождение, содержащее 17 видов редкоземельных металлов.

«Разрабатывается ТЭО по производству в Карагандинской области графитового концентрата, используемого в производстве батарей для электромобилей. Продолжается строительство газоперерабатывающих заводов на Кашагане и в Жанаозене. Ожидаем принятия инвестрешений для старта работ по проектированию второго ГПЗ на Кашагане и ГПЗ на Карачаганаке», - рассказал Олжас Бектенов.

По его словам, на контроле правительства находится более 800 перспективных проектов.