В Польше видят "окно возможностей" для привлечения инвестиций в чистые технологии после решений Трампа

В Польше считают, что распоряжение президента США Дональда Трампа о приостановлении финансирования климатических и инфраструктурных законов страны – это шанс для Европы привлечь инвестиции в чистые технологии. Об этом заявил заместитель министра климата Польши Кшиштоф Болеста в интервью агентству Reuters.

На прошлой неделе Трамп распорядился приостановить использование средств, предусмотренных законами о снижении инфляции (IRA) и об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах – схемами расходов и налоговых льгот в экологически чистых отраслях промышленности, разработанными во времена администрации Джо Байдена.

В Белом доме тогда заявили, что приостановка касается программ, которые препятствуют разработке ископаемого топлива или поддерживают электромобили.

Болеста, однако, считает, что "это момент" для Европы.

"Я думаю, что это наш момент. Это наше окно возможностей, потому что многие компании, с которыми я разговаривал, жаловались на IRA", – пояснил он.

По словам Болесты, компании предупредили, что они перенесут инвестиции в США, чтобы избежать обременительных европейских норм и получить выгоду от субсидий IRA, которые изначально имели целью предоставить около $400 млрд поддержки.

"Теперь я думаю, что деньги будет труднее получить в Америке, и у нас есть наш шанс, поэтому я очень надеюсь, что мы его не упустим", – сказал он.

Польский чиновник также отметил, что приоритетом является упрощение сложных правил ЕС, включая пограничный углеродный тариф (CBAM), который с 2026 года будет накладывать расходы на выбросы углекислого газа на импортируемые товары.

"Мы слышим обнадеживающие голоса о том, что CBAM будет упрощен в рамках Чистого промышленного соглашения. Потому что, работая над его внедрением, мы видим, что он может создать много бюрократической волокиты, особенно для небольших компаний", – подытожил он.

Стоит обратить внимание на то, что Трамп провел обещанный шквал исполнительных решений в первый день вступления в должность, отменив десятки решений своего предшественника Джо Байдена.

Среди прочего, он приказал выйти из состава Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения – в правительстве Германии выразили обеспокоенность таким "турборешениями".