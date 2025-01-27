Депортация всех нелегальных мигрантов США сократит ВВП страны на 8%

Если Трампу удастся депортировать всех нелегальных мигрантов из США, экономика страны может потерять 8% валового внутреннего продукта. Об этом говорится в проведенном Bloomberg Economics анализе.

Трамп пообещал депортировать всех иммигрантов, проживающих в стране без разрешения, по оценкам их количество может составлять 11 миллионов человек.

В пятницу 24 января новая администрация США начала отправлять депортированных обратно в Гватемалу и Сальвадор на американских военных самолетах.

Если у Трампа получится полностью реализовать свои предложения, это вызовет шоковые волны по всей экономике, считают стратеги, экономисты и профессионалы с Уолл-стрит.

Речь идет о взлете инфляции, сельское хозяйство и строительство будут испытывать дефицит рабочей силы. Возвращение всего населения страны нелегальных иммигрантов уменьшит валовой внутренний продукт Америки на 8%, как показал анализ, проведенный агентством Bloomberg Economics.

"Если мы говорим о скорой депортации 10 миллионов человек, я думаю, справедливо будет сказать, что хотя влияние на экономику не будет таким же масштабным, как в эпоху пандемии, оно может быть близким", - сказал главный инвестиционный директор Siebert Марк Малек.

На фоне таких рисков индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума. Это связано с тем, что трейдеры не верят в успешную реализацию Трампом депортации всех 10-11 миллионов нелегальных мигрантов.

"Люди очень быстро забывают, что часто разговоров гораздо больше, чем реальных действий, особенно с промежуточными выборами, которые состоятся через 20 месяцев. Поэтому мы не хотим чрезмерно экстраполировать то, что может быть краткосрочным всплеском, и ошибиться", - сказал главный инвестиционный директор Parnassus Investments Тодд Алстен.

Как известно, Дональд Трамп 22 января подписал указ о закрытии южной границы США для нелегальных мигрантов.