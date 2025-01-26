Последнее обновление: 26.01.2025 12:54

США не хватает транспортных самолетов для ускорения депортации мигрантов

США нуждаются в использовании большего количества военно-транспортных самолетов для ускорения процесса депортации нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает Fox News.

Администрация президента США Дональда Трампа начала обещанную депортацию нелегальных иммигрантов на этой неделе, но заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил в пятницу, что для ускорения процесса необходимо больше самолетов.

Миллер сообщил журналистам, что иммиграционная служба (ICE) столкнулась с трудностями в своей возможности депортировать нелегальных мигрантов из-за нехватки самолетов.

Военные самолеты используются ежедневно для проведения операции.

Только в Мексику в четверг были депортированы около 2 тыс. нелегальных иммигрантов "как по земле, так и по воздуху".



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