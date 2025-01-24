Последнее обновление: 24.01.2025 18:00

Трамп поручил разработать новые правила для криптовалют в США

Президент США Дональд Трамп распорядился создать рабочую группу по вопросам криптовалют, которая должна предложить новые правила регулирования цифровых активов и изучить возможность создания национального запаса криптовалют. Об этом пишет Reuters.

Долгожданный указ также предусматривает защиту банковских услуг для криптовалютных компаний, намекая на заявления индустрии о том, что американские регуляторы приказали кредиторам отрезать криптовалютные компании от банковских услуг - то, что регуляторы отрицают.

Приказ также запретил создание цифровых валют центрального банка в США, которые могли бы конкурировать с существующими криптовалютами.

Еще одним важным шагом, на котором настаивала криптоиндустрия, стала отмена Комиссией по ценным бумагам и биржам США инструкции по бухгалтерскому учету, которая сделала очень дорогим для некоторых компаний, зарегистрированных на бирже, защиту криптоактивов от имени третьих лиц.

По словам экспертов по вопросам регулирования и криптовалют, если соответствующие регуляторы выполнят этот указ Трампа, он может вывести криптовалюты в мейнстрим.



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