Банк Японии повысил ключевую ставку до 0,5%

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года, по итогам заседания 23-24 января.

Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов, опрошенных The Wall Street Journal и Trading Economics.

"Вероятность реализации экономических и инфляционных прогнозов Банка Японии растет", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

Это третье повышение ставки менее чем за год. В марте 2024 года японский ЦБ увеличил ставку впервые за 17 лет, выведя ее из отрицательной зоны. В июле ставка была поднята во второй раз - до 0,25%.

Банк Японии поднимет ставку вновь, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с его прогнозами, отмечается в заявлении ЦБ.