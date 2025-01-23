Последнее обновление: 23.01.2025 18:07

Белорусские и вьетнамские банки будут сотрудничать

Ассоциация белорусских банков (АББ) и Ассоциация банков Вьетнама заключили меморандум о сотрудничестве. Соглашение в режиме видеоконференции подписали председатель АББ Михаил Проворов и заместитель председателя – генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама доктор Нгуен Кыок Хунг.

Как сообщает пресс-служба АББ, предварительная договоренность о заключении меморандума была достигнута в октябре прошлого года в ходе визита в составе делегации Национального банка Беларуси во Вьетнам председателя Ассоциации белорусских банков Михаила Проворова.

«В частности, мы договорились обмениваться накопленным опытом, проводить обучение кадров, реализовывать другие совместные мероприятия. Чувствуя взаимный интерес, не сомневаюсь, что мы проложим мосты для сотрудничества между соответствующими финансовыми отраслями наших стран», – прокомментировал подписание соглашения Михаил Проворов.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет все банки и небанковские кредитно-финансовые организации страны, а также 12 организаций смежных секторов финансового рынка. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также Финансово-бизнес ассоциации евроазиатского сотрудничества.



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