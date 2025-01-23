В Сейм Польши направлен законопроект о трудоустройстве иностранцев

Повышение штрафов за незаконное трудоустройство иностранцев, упрощение процедур и полная цифровизация процессов — это основные положения законопроекта, касающегося трудоустройства иностранцев в Польше. Проект подготовило Министерство семьи, труда и социальной политики Польши.

Как отметил заместитель главы ведомства Себастьян Гаевский, этот законопроект упорядочивает условия, на которых трудоустраиваются иностранцы. Его цель — уменьшить существующие злоупотребления.

«С помощью этого закона мы хотим навести порядок и сказать, что разрешение на работу в Польше может получить только человек, который действительно необходим нашему рынку труда; и только человек, который реально хочет работать в Польше, а не использовать визу и разрешение на работу для того, чтобы попасть на территорию Европейского союза», – пояснил замминистра семьи, труда и социальной политики Польши.

Законопроект усиливает защиту польских работников и предпринимателей. Себастьян Гаевский, подчеркнул, что он также защищает иностранных работников от недобросовестных работодателей и посредников.

«Этим законом мы говорим «нет» фальшивым посредникам, говорим «нет» нечестным фирмам, которые посредничали в трудоустройстве иностранцев на территории Польши. Этим законом мы хотим защищать тех иностранцев, которые попали в Польшу и пострадали от недобросовестных посредников», – прокомментировал замминистра семьи, труда и социальной политики Польши.

Это один из четырех правительственных законопроектов, направленных на упорядочение миграционной политики и ужесточение визовой системы, которые в четверг будет рассматривать Сейм. Предложения новых правил были подготовлены министерствами семьи, труда и социальной политики, внутренних дел и администрации, а также иностранных дел.