В России массово закрываются автосалоны китайских брендов

Число закрывшихся салонов китайских автомобильных брендов в 2024 году выросло в 2,4 раза — до 449 точек. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю».

Причинами эксперты называют жесткую политику дистрибуторов, недовольных продажами, и высокую конкуренцию. Китайских шоурумов в России открыто с избытком, рынку столько не нужно, поясняют они.

Число открытий автосалонов китайских марок снизилось за год почти в 1,5 раза, до 964 точек. Общее количество шоурумов брендов из КНР в 2024 году выросло на 19,8%, до 2,78 тысячи точек. Общая дилерская сеть всех автомобильных марок в РФ в 2024 году увеличилась на 14,2%, до 4,16 тысячи салонов. Доля китайских шоурумов выросла за год с 63,8% до 66,9%.

Больше всего шоурумов в 2024 году открыла китайско-белорусская марка Belgee (совместное производство с Geely) — 135 точек. На втором месте Solaris — 86 салонов. На третьей строчке Haval с 75 шоурумами. В топ-5 также вошли GAC и Soueast, открывшие 58 и 57 точек соответственно.

Среди китайских марок больше всего шоурумов в России у Chery — 214 штук (+4,3% к 2023 году), на втором месте Geely (206 точек, +21,2%), замыкает тройку лидеров Changan (197 штук, +22,4%).

Сократили сети автосалонов марки Exeed (на 4,2%, до 115 штук), FAW (на 16,4%, до 107) и JAC (на 13%, до 105). Все они не выполнили планов продаж, поясняют аналитики. Конкуренция в 2025 году станет еще жестче, и закрытия будут продолжаться, обещают эксперты рынка.