ЕС готовит "кнут и пряник" для противостояния пошлинам Трампа

Европейская комиссия с лета готовится к возвращению в Белый дом Дональда Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на Европейский Союз. Об этом пишет The Guardian.

Детали реакции Еврокомиссии на потенциальные тарифы США тщательно охраняются и зависят от того, что на самом деле будет делать новый президент. Однако известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника".

"Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС покупать больше сжиженного природного газа из США, чтобы заменить СПГ, который покупает в России.

Впрочем, несмотря на подготовку ЕС, европейские чиновники обеспокоены возможной торговой войной. В 2023 году ЕС и США торговали товарами и услугами на рекордную сумму 1,54 трлн евро.

Чиновники Еврокомиссии называют эту торговлю "сбалансированной", указывая на то, что ЕС покупает больше услуг у США, чем продает взамен. Но Трамп склонен сосредотачиваться на торговле товарами, где США имеют дефицит.

Даже 10-процентный тариф США повредит европейским экспортерам, особенно европейской автомобильной промышленности, в частности, немецкой.

А если Трамп реализует свою угрозу ввести 60% пошлины на китайские товары, ЕС столкнется с политическим давлением, чтобы последовать его примеру, а также с потенциальным перенасыщением мировых рынков дешевыми китайскими товарами, что приведет к падению цен и нанесет ущерб бизнесу европейских производителей.

Столкнувшись с непредсказуемым поведением США, ЕС будет искать совместные подходы к торговле с развитыми странами-единомышленниками, такими как Япония и Великобритания.

Всего через несколько дней после победы Трампа 27 лидеров ЕС приняли декларацию, в которой пообещали проводить торговую политику, которая "защищает и продвигает интересы ЕС".

Напомним, 14 января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.

Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы

На пресс-конференции в Белом доме во вторник, 21 января. Трамп вновь пригрозил Европейскому Союзу вводом торговых пошлин.

"Они очень, очень плохо с нами обращаются. Поэтому они должны быть готовы к пошлинам. Это единственный способ добиться справедливости", - заявил Трамп.

Республиканец выразил недовольство торговым дефицитом и отметил, что Евросоюз отказывается закупать американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию. Ранее Трамп также призывал страны ЕС увеличить импорт нефти и газа из США.

Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия, что привело к острому торговому конфликту между США и Евросоюзом. В ответ ЕС ввел свои особые пошлины на ряд американских товаров, включая виски, мотоциклы Harley-Davidson и одежду Levi Strauss.