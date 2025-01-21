На Панамском канале началась ревизия после угроз Трампа вернуть его под контроль США

Власти Панамы начали аудит связанной с Китаем компании Panama Ports Co., контролирующей два порта, прилегающие к Панамскому каналу. Об этом сообщается на странице контрольно-ревизионного управления Панамы в соцсети X (ранее Twitter).

Panama Ports – дочерняя компания гонконгского холдинга CK Hutchison, принадлежащая миллиардеру Ли Кашину.

Главный ревизор Панамы Анель Боло Флорес сказал, что цель проверки – верифицировать соблюдение условий 25-летней концессии и оценить, получает ли правительство достаточную долю доходов, учитывая, что объемы грузов значительно выросли по сравнению с 1998 годом.

Аудит проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, обвиняющего Панаму в том, что она позволяет Китаю вмешиваться в работу канала. Трамп говорил о намерениях "вернуть" канал под контроль США.

США осуществляли надзор за строительством канала, открывшегося в 1914 году, но передали полный контроль над ним Панаме в 1999 году. Трамп назвал этот шаг ошибкой и осудил высокие сборы. Плата за пересечение канала, использующего пресную воду для работы шлюзов, значительно возросла после того, как сильная засуха в 2023 году привела к ограничениям, а затем и изменениям в распределении слотов.

"С нами очень плохо обращались из-за этого бессмысленного подарка, который никогда не нужно было делать. Мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", - цитирует Трампа Financial Times.

Правительство Панамы неоднократно отрицало какое-либо китайское присутствие в канале, а президент Хосе Рауль Мулино настаивает, что канал будет оставаться под панамским контролем.

"Канал никто не дарил, это явилось результатом многолетней борьбы целого поколения, достигшей кульминации в 1999 году", - написал он в X.