Трамп отменил запрет на выдачу новых лицензий на экспорт СПГ из США

Президент США Дональд Трамп отменил мораторий на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), введенный его предшественником Джо Байденом.

Министерство энергетики Соединенных Штатов сообщило, что возвращается к нормальному режиму рассмотрения экспортных заявок в соответствии с распоряжением Трампа.

"Ведомству поручено возобновить изучение заявок на экспорт американского СПГ в страны, не имеющие соглашения о свободной торговле с США. Надлежащее рассмотрение экспортных заявок требуется законом и должно осуществляться соответственно", - говорится в сообщении Минэнерго.

В декабре ведомство опубликовало результаты исследования, касающегося экспорта СПГ, и установило 18 февраля в качестве дедлайна для получения публичных комментариев к нему. Теперь Минэнерго приняло решение продлить период подачи комментариев до 20 марта 2025 года.