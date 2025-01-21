Последнее обновление: 21.01.2025 14:07

Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады с 1 февраля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля. Об этом он сказал, когда его спросили во время подписания указов о том, что он думает о тарифах в отношении этих двух стран.

По его словам, он и его администрация думают о 25-процентных пошлинах для Мексики и Канады, "потому что они позволяют огромному количеству людей въезжать и ввозить фентанил".

"Я думаю, мы сделаем это 1 февраля", – добавил он, когда его спросили о сроках, пишет The Hill.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп обещал наложить 60-процентные пошлины на китайские товары, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики.

В инаугурационной речи новый президент США анонсировал, что будет "облагать пошлинами и налогами иностранные страны, чтобы обогащать наших граждан", а также создаст для этого Службу внешних доходов.

В то же время он решил не вводить тарифы против Китая в первый день на посту, зато поручив своей администрации исследовать, насколько справедливой является торговля с другими государствами.

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