ЦБ РФ зафиксировал ускорение инфляции в стране

ЦБ зафиксировал ускорение роста цен с исключением сезонности в декабре 2025 года. Большинство показателей устойчивого роста цен также возросли к предыдущему месяцу.

Так, в декабре 2024 года потребительские цены выросли на 1,32%. С сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в декабре составил 14,2%. Годовая инфляция ускорилась до 9,52%.

«Большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания физических объемов выпуска. Ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы, является дополнительным проинфляционным фактором, который воздействует на цены широкого круга товаров и услуг», - констатировали в ЦБ.

В Банке России отметили, что для замедления инфляции и ее возвращения к цели необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий. В ЦБ рассчитывают, что применяемая денежно-кредитная политика обеспечит снижение инфляции к 4,0% в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем.