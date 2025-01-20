Австралия инвестирует $1,2 млрд в производство "зеленого" алюминия

Правительство Австралии за десять лет инвестирует рекордные 2 млрд австралийских долларов ($1,2 млрд) в национальную алюминиевую отрасль. Об этом говорится на сайте премьер-министра страны Энтони Албаниза.

В частности, власти будут кредитовать производителей алюминия за переход на использование возобновляемой энергии до 2036 года. Право на поддержку будет предоставляться за каждую тонну "чистого, надежного, сделанного в Австралии алюминия", отмечается в пресс-релизе.

"Инвестиции в австралийскую алюминиевую отрасль – это огромная возможность создать высокооплачиваемые рабочие места в наших регионах и пригородах и подготовить страну к будущему", - заявил Албаниз, чьи слова приводятся на сайте.

Австралия занимает шестое место в мире по объемам производства алюминия. При этом вся ее цепочка поставок расположена на материке – от добычи боксита до производства готовой продукции.