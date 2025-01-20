Лондонская биржа металлов включила Гонконг в свою международную складскую сеть

Лондонская биржа металлов (LME) включила Гонконг в свою международную складскую сеть. Об этом говорится в пресс-релизе площадки.

В Гонконге смогут храниться зарегистрированные на LME медь, свинец, никель, цинк, олово, первичный алюминий и алюминиевые сплавы.

Включение Гонконга в складскую сеть позволит разместить складские объекты максимально близко к материковому Китаю, заявил главный исполнительный директор биржи Мэтью Чемберлен.

"Материковый Китай - крупнейший в мире потребитель металлов, и Гонконг с его выдающейся торговой инфраструктурой будет естественным хабом для связи с китайским рынком, который столь важен для участников рынка и всего сектора металлов. Мы видели серьезный интерес со стороны складских операторов, арендодателей и владельцев металлов в добавлении Гонконга в список пунктов доставки металлов и с нетерпением ждем возможности объявить об открытии (там) первого склада, одобренного LME", - сказал он.

Гонконг станет "активной складской локацией" спустя три месяца после одобрения первой складской компании, отмечается в пресс-релизе.

Существующая складская сеть LME насчитывает 465 складов в 32 локациях в США, Европе и Азии. Биржа расширяет ее с учетом ряда факторов, включая местные налогово-бюджетные и регуляторные системы и доступ к развитой транспортной сети.

При этом LME не владеет и не управляет складами, а лишь предоставляет полномочия на хранение зарегистрированных на ней марок металла.