Казахстан планирует отменить регулирование цен на бензин

Министерство энергетики Казахстана намерено постепенно отказаться от регулирования стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ) для устранения ценового разрыва с соседними странами и снижения риска серого экспорта. Это следует из д опубликованного на сайте «Открытые НПА»окумента.

По данным ведомства, Казахстан имеет самые низкие цены на ГСМ среди соседних государств, что ведет к нелегальному экспорту и дефициту на внутреннем рынке.

Например, литр бензина Аи-92 стоит 205 тенге, в то время как в России — 288 тенге, Кыргызстане — 385 тенге, Узбекистане — 489 тенге. Дизельное топливо также дешевле — 295 тенге против 355 тенге в РФ, 427 тенге в КР и 528 тенге в РУз.

В Минэнерго Казахстана полагают, что поэтапная либерализация цен с учетом поддержки социально уязвимых слоев населения позволит модернизировать нефтеперерабатывающую отрасль, создать рабочие места и обеспечить стабильные поставки топлива на внутренний рынок.

Чиновники заявляют, что не допустят резкого роста стоимости топлива.

«Переход на устойчивую модель ценообразования не только поможет модернизировать отрасль, но и обеспечит более стабильную ситуацию на внутреннем рынке», - пояснили в ведомстве.