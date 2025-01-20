Цены на промпродукцию в Эстонии за 2024 года выросли на 1,1%

В Эстонии цены производителей промышленной продукции в декабре повысились по сравнению с ноябрем 2024 года на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2023 года - на 1,1%. Об этом сообщил Департамент статистики.

В годовом сравнении более всего на индекс повлияло повышение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, в услугах по ремонту машин и оборудования, а также в производстве продуктов питания. Противоположное влияние оказало снижение цен на поставку электро- и теплоэнергии, в производстве изделий из металла и электронного оборудования. В целом рост цен в обрабатывающей промышленности составил 1,9%, включая 2,6% в производстве продуктов питания.

В сравнении с ноябрем в декабре на индекс наиболее заметно повлиял рост цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, поставке электро- и теплоэнергии и производстве продуктов питания. На индекс повлияло также снижение цен в производстве текстиля, промышленных машин и оборудования и в производстве изделий из металла.

Индекс цен на экспортную продукцию в декабре вырос в годовом исчислении на 2,5%, а на импортную продукцию - на 1,3%.