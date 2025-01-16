Греческая компания построит первую в Евросоюзе линию по производству галлия

Греческая компания Metlen Energy & Metals построит первую в Евросоюзе линию по производству галлия. Об этом компания сообщила 16 января после утверждения инвестиционного проекта почти на €296 млн.

Metlen считает, что его инвестиции позволяют Европе полностью заменить импорт галлия – критически важного металла, используемого в производстве медицинского и военно-стратегического оборудования.

По данным Геологической службы США, 98% мирового производства галлия в 2023 году пришлось на Китай. В декабре эта азиатская страна заблокировала экспорт нескольких металлов в США, после чего цены на галлий выросли, пишет Bloomberg.

Проект Metlen по производству галлия будет соединен с добычей бокситов и переработкой в глинозем (все они включены в список критического сырья Европейского Союза) на заводе компании в центральной Греции.

Галлий будут получать как побочный продукт при производстве алюминия с планируемым объемом 50 метрических тонн в год.

Запуск линии предполагает увеличение на 46% мощности по выпуску глинозема – до 1 265 000 тонн и добычу 865 тыс. тонн бокситов.

Продукция стоимостью около €1 млрд будет экспортироваться на рынки Европы и Северной Америки.

Запуск добычи бокситов намечен на 2026 год. Производство глинозема и галлия начнется постепенно с 2027 года, а полномасштабная эксплуатация линии – до 2028 года.