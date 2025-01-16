Лукашенко не заботит сложившаяся ситуация на границе с Польшей

Лукашенко сегодня во время посещения Минского городского технопарка высказался о ситуации с пунктами пропуска на границе с Польшей.

"Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим. Что, мотовелозавод возит туда продавать продукцию? Нет. Они же санкции против нас ввели. Ввели - хорошо. Ну мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. Я уже тысячу раз об этом говорил: с петлей на шее я не буду их защищать. То есть они набросили на мой народ санкции, а я их должен защищать? Нет", - заявил Лукашенко, которого цитируют госСМИ.

Сейчас на белорусско-польской границе действует один переход для грузовых автомобилей Козловичи-Кукурыки, а также один для легкового транспорта и автобусов — Брест-Тересполь. В целом транспортный коллапс на границе Беларуси с Евросоюзом с каждым днем только усугубляется.