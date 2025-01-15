Последнее обновление: 15.01.2025 15:27

Продажи Škoda Auto в 2024 году выросли почти на 7%

В прошлом году продажи автомобилестроительной компании Škoda Auto выросли во всем мире на 6,9% и составили 926 600 автомобилей. Такие данные опубликовал головной концерн Volkswagen.

Как сообщалось, продажи всей группы Volkswagen в прошлом году упали на 2,3% до 9,027 млн автомобилей. Это произошло главным образом из-за снижения спроса в Китае.

Помимо Škoda, в группу Volkswagen входит ряд других брендов: Audi, Porsche, Seat, Bentley и Lamborghini. В прошлом году концерн увеличил продажи на Американском континенте. Однако его продажи в Европе не увеличивались, а в Китае упали почти на 10%.



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