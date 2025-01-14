В Испании обсуждают 100%-й налог на недвижимость для покупателей из-за пределов ЕС

Власти Испании планируют ввести 100%-й налог на недвижимость для покупателей из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом пишет Financial Times.

Испания планирует ввести 100%-й налог на недвижимость для покупателей из-за пределов ЕС. Эта мера является частью плана премьер-министра Педро Санчеса для преодоления жилищного кризиса и улучшения доступности жилья для местных жителей.

Санчес заявил, что нерезиденты ЕС ежегодно покупают в стране около 27 000 объектов недвижимости, преимущественно "с целью спекуляции". Он подчеркнул, что проблема доступности жилья имеет серьезные социально-экономические последствия, и требует решительных действий.

Испания уже имеет налоги на покупку недвижимости, которые составляют 7-12% в зависимости от региона и типа рынка. По словам Антонио де ла Фуэнте из Colliers, предложение правительства может иметь ограниченное влияние, поскольку покупки нерезидентов ЕС - "это капля в море" по сравнению с общим объемом недвижимости в Испании.

Кроме нового налога, правительство планирует передачу более 3300 домов и 200 га земли под строительство социального жилья, регулирование сезонной аренды и стимулирование сдачи жилья по доступным ценам.

По данным Ассоциации регистраторов, в третьем квартале 2024 года иностранцы, в том числе граждане ЕС, приобрели 24 700 объектов недвижимости, что составляет 15% от всех сделок, больше всего - британцы (8,5%).