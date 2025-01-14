МНС уточнены форматы и структуры информации о выполненных автоперевозках пассажиров

Постановлением Министерства по налогам и сборам № 40 от 31 декабря 2024 г. скорректировано постановление ведомства от 22 декабря 2023 г. № 38 «Об утверждении структур и форматов информации об автомобильных перевозках пассажиров».

Документом уточнены форматы и структуры информации, представляемой в налоговые органы согласно пунктам 149, 162, 163 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совмина № 972 от 30 июня 2008 г.

В частности, изменениями предусмотрено установление ограничения, в соответствии с которым представляемая информация должна содержать не более 200 тыс. строк. При превышении данного размера информация подлежит разделению на части (каждая из них представляется отдельным файлом, который должен быть подписан электронной цифровой подписью).

Постановление № 40 вступило в силу с 13 января 2025 г.

«Информация о выполненных автомобильных перевозках пассажиров за 4 квартал 2024 года подлежит представлению в налоговые органы с учетом изменений, внесенных постановлением № 40», – сообщили в МНС.