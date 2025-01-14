Китайские НПЗ активно закупают сырье с целью избежать срыва поставок из-за санкций

Государственные нефтяные компании Китая и крупные частные нефтепереработчики ускоренно закупают нефть с Ближнего Востока и других регионов, готовясь к возможным перебоям в поставках из-за усиления санкций против России и Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такие компании, как Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co и Jiangsu Eastern Shenghong Co, активно ищут возможности приобрести нефть для немедленной доставки, сообщают трейдеры.

Особенно популярны поставки на февраль, причем рассматриваются различные сорта нефти, в частности с Ближнего Востока, Африки и Америки.

Действия крупнейших китайских покупателей нефти объясняются опасениями, что мелкие частные нефтепереработчики могут быть вынуждены снизить производственные мощности или даже сократить выпуск топлива, если им станет недоступной сниженная российская и иранская нефть.

Если мелкие игроки выйдут с рынка, крупные государственные нефтепереработчики, вероятно, будут вынуждены вмешаться, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке, особенно дизеля. Это позволит им занять большую долю рынка и обеспечить энергетическую безопасность - ключевой приоритет для Пекина.

Новые санкции Вашингтона коснулись более 180 танкеров и нескольких крупнейших российских нефтедобывающих компаний. Эти меры уже повлияли на азиатский нефтяной рынок, где покупатели, перевозчики и операторы портов пытаются справиться с последствиями.

Некоторые танкеры, перевозящие российскую нефть ESPO в Шаньдун, начали простаивать вблизи Китая, поскольку перевозчики ищут дальнейшие решения.

Интерес к спотовым закупкам нефти среди китайских импортеров рос постепенно в течение последних двух месяцев после повышения Ираном цен на свою нефть. Но на этой неделе спрос резко вырос из-за новых мер США, которые нацелены на "теневой флот" РФ.