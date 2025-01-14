Казахстан планирует обязать зарубежные маркетплейсы регистрироваться для работы в стране

Казахстан планирует ввести ряд законодательных норм для работы в стране иностранных маркетплейсов. Об этом сообщил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев на заседании правительства во вторник.

"Предлагаем введение обязательных условий для работы иностранных платформ, не ниже, чем для отечественных, в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защите прав потребителей, хранению и защите личных данных. Налоговая и таможенная прозрачность. По опыту ЕС предлагается внедрение электронной платформы для регистрации иностранных интернет-платформ и магазинов", - сказал Шаккалиев.

Для поддержки и развития местной электронной торговли предлагается упрощение процедур таможенного оформления и оптимизация нефискальных сборов при импорте; введение специальных налоговых режимов для субъектов электронной торговли, оптимизация налогового администрирования; развитие складской и логистической инфраструктуры.

Он добавил, что предлагаемые подходы будут реализованы через совершенствование законодательства в сфере электронной торговли, включая налоговое законодательство, защиты прав потребителей, информационной безопасности.

По его словам, поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.

"Это создает риски для потребителей, которые не могут полноценно защитить свои права. Ввиду значительных расстояний между странами, выполнение требований по возврату или обмену товаров зачастую становится невозможным. Кроме того, товары, приобретаемые через иностранные интернет-магазины, не проходят процедуру сертификации, что ставит под угрозу безопасность и качество продукции. В этой связи считаем необходимым законодательное регулирование данных вопросов", - объяснил глава Минторговли.