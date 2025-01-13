Иностранные компании смогут разрабатывать и модернизировать военную технику для ВСУ

Кабмин одобрил привлечение иностранных предприятий к разработке и модернизации военной техники для Сил обороны Украины. Решение принято по инициативе Минобороны.

«Иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружений при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации самолетов государственной авиации, их составных частей и оборудования, а также кораблей», – отметил заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко, которого цитирует Укринформ.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, принятым постановлением вносятся изменения в порядок разработки, освоения и выпуска новых видов продукции оборонного назначения, а также прекращения производства существующих видов такой продукции. Обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с зарубежными партнерами.

В документе подробно описан порядок передачи оборудования на модернизацию; требования к поддержанию его исправности; вопросы обучения персонала и контроля качества.

По оценкам Минобороны, модернизация устаревшей техники позволит значительно повысить ее эффективность за счет применения передовых западных технологий. Такая инициатива открывает перед зарубежными партнерами перспективы по созданию совместных высокотехнологичных проектов с соблюдением международных стандартов и принципов прозрачного сотрудничества.

Кроме того, регламентируется распределение прав интеллектуальной собственности и порядок передачи создаваемой научно-технической продукции.

«Нововведения позволят удовлетворить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать укреплению обороноспособности Украины», – отметил начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.