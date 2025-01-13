Чешское предложение о поставках газа в Словакию осталось без ответа

Словакия до сих пор не отреагировала на предложение Чехии о предоставлении своих мощностей для транспортировки и хранения газа. Об этом в эфире чешского телеканала Nova TV заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

В конце 2024 года он предложил словацким коллегам воспользоваться чешской инфраструктурой после прекращения транзита газа в Словакию через Украину. В то же время министр не исключил возможности того, что российский газ по-прежнему будет поступать в Чехию через западную часть страны, несмотря на закрытие восточного маршрута.

Как сообщило Министерства промышленности и торговли, чешское предложение действительно в отношении начала поставок в Словакию с весны 2025 года, а также в более отдаленной перспективе. Однако, если это будет необходимо, чешская газовая инфраструктура готова немедленно начать транспортировку газа на восток.

В 2025 года Украина прекратила транспортировку газа из России в ЕС и Молдову, так как истек срок действия пятилетнего контракта между Газпромом и Нафтогазом. Киев отказался продлевать договор.