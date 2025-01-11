Импорт электромобилей и гибридов в Узбекистан впервые превысил ввоз бензиновых авто

В 2024 году объем импорта в Узбекистан электромобилей и гибридов впервые превысил ввоз бензиновых автомобилей. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на данные Таможенного комитета.

В прошлом году в страну было ввезено 80 235 легковых автомобилей на сумму $1,9 млрд. При этом импорт бензиновых машин составил 32 928 единиц, что на 36,3% меньше по сравнению с предыдущим годом. В то же время импорт гибридов увеличился на 42%, достигнув 17 480 единиц, а поставки электромобилей возросли в полтора раза — до 24 095 единиц.

Таким образом, доля гибридов и электромобилей в общем импорте составила 55,8%.

Средняя цена электрокара снизилась почти в три раза — с $26 972 до $9330 без НДС и таможенных сборов.

Ввоз электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами. Таксисты, работающие на электрических или гибридных автомобилях, не будут платить пошлину за получение лицензии до 2030 года. Для предпринимателей предусмотрены льготы при установке зарядных станций. Росту популярности электротранспорта среди водителей способствуют также дефицит газа на АЗС и высокие цены на топливо.