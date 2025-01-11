Последнее обновление: 11.01.2025 16:00

Бельгия готовит запрет на услуги по перевалке российского СПГ

Совет министров Бельгии утвердил в пятницу проект указа об ограничительных мерах в отношении перегрузки российского сжиженного газа, сообщила пресс-служба федерального правительства.

"Одобренный проект королевского указа предусматривает ряд обязательств и механизмов контроля с целью гарантировать соблюдение запретов, изложенных в регламенте ЕС 2024/1745", - говорится в коммюнике.

Согласно информации, такие запреты включают предоставление на территории Евросоюза услуг для перевалочных операций СПГ российского происхождения или экспортированного из России.

Кроме того, запрещается оказывать прямо или косвенно техническое содействие, брокерские услуги, предоставлять финансирование или финансовую помощь в связи с вышеизложенными запретами.

В сообщении уточняется, что проект направлен для заключения в государственный совет.



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