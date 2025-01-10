В Латвии инфляция замедлилась в 2024 году до 1,3%

Инфляция в Латвии в 2024 году составила 1,3%. Об этом сообщило Центральное статистическое управление страны.

В том числе в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли на 0,2%, а за год - по сравнению с декабрем 2023 года - на 3,3%.

По сравнению с декабрем 2023 года продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 5,5%. Здесь также наибольшее влияние оказал рост цен на кофе (+11,9%) и сливочное масло (+34,9%). Кроме того, значительно подорожали молочные продукты (+10,8%), шоколад (+20,6%), молоко (+13,1%), мясо домашней птицы (+8,9%), сыр и творог (+5,6%), свежие овощи (+5,4%), оливковое масло (+20,3%), картофель (+12,7%) При этом подешевели сахар (-26,1%), мука и другие зерновые (-6%), а также свежая и охлажденная рыба (-8,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 6,6%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен относительно декабря 2023 года снизился на 1,2%, наиболее существенно - на теплоэнергию (-9,5%). Подешевели также электроэнергия (-2,6%), твердое топливо (-3,8%).

В группе здравоохранения цены поднялись на 6,6%: подорожали фармацевтические продукты, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и центров рентгенологии.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 6,3%. Дороже стали услуги общепита, в том числе рост цен отмечался на услуги ресторанов и кафе - на 4%, столовых - на 3,9%, заведений фастфуда - на 2,2%.

Снизились цены на пассажирские авиаперевозки. Топливо подешевело на 0,8%.