Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси с КНР о торговле услугами и инвестициях

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о торговле услугами и осуществлении инвестиций».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, соглашение направлено на создание зоны свободной торговли услугами между Беларусью и КНР, содействие расширению и диверсификации торговли между государствами и обеспечению справедливой конкуренции на рынках государств, а также на создание транспарентного и благоприятного инвестиционного режима.

В соглашение включены положения, регулирующие двустороннюю торговлю услугами (с учетом особенностей отдельных секторов услуг), осуществление инвестиций, перемещение отдельных категорий физических лиц, а также договоренности, содержащие рамочное правовое регулирование вопросов сотрудничества между странами в различных сферах (электронная коммерция; микро-, малые и средние предприятия; интеллектуальная собственность; конкуренция).

Регламентируется процедура разрешения споров по вопросам толкования, применения и соблюдения принимаемых сторонами обязательств, а также порядок разрешения инвестиционных споров.

В приложениях, содержащих обязательства сторон, определены конкретные условия и параметры доступа на рынки услуг, действующие и возможные будущие изъятия в рамках осуществления инвестиций, а также условия и сроки временного присутствия физических лиц.

Каждая сторона принимает обязательства более чем по 100 сопоставимым секторам услуг, в их числе юридические, аудиторские, компьютерные, образовательные, финансовые, туристические, рекреационные, транспортно-логистические, строительные, а также услуги в сферах торговли, охраны окружающей среды, связи и здравоохранения.