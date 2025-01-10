Первые два производителя биометана в Украине – Vitagro и Галс Агро – в последние месяцы 2024 году закачали в подземные хранилища газа первый миллион кубометров биометана. Об этом на пресс-конференции в четверг, 9 января, сообщил председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха.

"С сентября в Украине заработал первый биометановый завод группы компаний Vitagro. С ноября заработал второй биометановый завод компании "Галс Агро". На сегодняшний день эти два завода закачивают биометан в подземные газовые хранилища Украины и накопили там уже более 1 млн кубометров биометана. То есть в 2024 году Украина произвела первый миллион кубов биометана", - с4казал Георгий Гелетуха, которого цитирует пресс-служба ассоциации.

В планах на 2025 год – запуск по меньшей мере пяти новых биометановых заводов, благодаря чему производство может вырасти до более чем 100 млн кубометров в год.

"Сейчас после остановки транзита российского газа через Украину у нас есть два источника газа: это Полтавская и Харьковская области, где добывается газ; и это подземные хранилища на западе Украины. Из этих двух точек надо обеспечить газом всю Украину. Это логистически непросто. Поэтому биометан, если небольшие заводы были бы распространены на территории всей страны, гораздо проще решает проблемы логистики природного газа", - сказал Гелетуха.

Глава ассоциации считает, что развитие биометанового производства может являться важным элементом распределенной генерации в Украине, особенно после прекращения транзита российского газа.

В 2024 году Украина приняла закон об экспорте биометана.

Биометан – это углеродно-нейтральный аналог природного газа, образующийся путем обогащения биогаза (газа из биомассы, например, сельскохозяйственных отходов).