Мексика за 2024 год нарастила производство и экспорт автомобилей до рекорда

Производство легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в Мексике в 2024 году выросло на 5,6% и составило рекордные 3,78 млн единиц. Об этом сообщил статистический институт Inegi.

В том числе в декабре выпуск увеличился на 4,2% в годовом выражении - до 224,913 тыс. машин.

Экспорт автомобилей из Мексики повысился в прошлом году на 5,4% и достиг 3,48 млн единиц, также обновив исторический максимум. При этом в декабре он снизился на 5,8% и составил 265,954 тыс.

По данным мексиканской отраслевой ассоциации AMIA, предыдущий рекорд производства был установлен в 2017 году, экспорта - в 2018 году.

Между тем продажи новых автомобилей в Мексике с учетом импорта в 2024 году выросли на 9,8%, до 1,5 млн штук (третий по величине результат в истории). В декабре реализация поднялась на 1,9%, составив 146,356 тыс.