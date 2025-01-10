Инвесторы хотят купить британского производителя банкнот De La Rue за $303 млн

Инвестиционные компании Disruptive Capital GP и Pension SuperFund Capital направили предварительное предложение о покупке британского производителя банкнот De La Rue, оценив компанию в 245 млн фунтов стерлингов ($303 млн).

Инвесторы готовы заплатить 125 пенсов за бумагу компании, которая занимается также изготовлением бланков паспортов и ценных бумаг. Это на 22% выше котировок на закрытие торгов в среду.

В середине декабря эти две инвестфирмы предлагали аналогичную цену за 40% акций De La Rue.

De La Rue существует свыше 200 лет, она печатает купюры примерно для 140 центральных банков и насчитывает свыше 2,5 тыс. сотрудников по всему миру. Акции компании растут в цене на 7,3% на торгах в четверг.